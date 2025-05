Allegri Milan, Serafini non ha dubbi: «L’unica soluzione possibile e vi spiego perchè»

Allegri Milan, Luca Serafini, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato il ritorno a Milanello di Max Allegri

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Luca Serafini, noto giornalista tifoso rossonero, ha commentato così il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan dopo gli anni dal 2010 al gennaio 2014. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Allegri è l’unica soluzione perché il Milan in questa fase storica non è in grado di supportare e difendere una figura come Motta, De Zerbi o Italiano, ci vuole un allenatore autonomo e autorevole».