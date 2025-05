Allegri Milan, doccia gelata per i tifosi rossoneri! Le parole di Serafini non lasciano dubbi

Allegri Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha frenato gli entusiasmi sul possibile ritorno del livornese a Milanello: le dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Luca Serafini ha parlato così del possibile ritorno di Allegri al Milan:

Quindi mi escludi la possibilità del ritorno di Allegri…

«Non credo che il Milan faccia una scelta così importante in questo momento. In questi anni la società non ha mai fatto scelte di questo tipo anche se Allegri nel mondo del calcio è considerato un aziendalista (che oggi pare essere un difetto). Invece aziendalista vuol dire condividere le strategie dell’azienda e quindi potrebbe andare bene ma non ci credo perchè mi pare una situazione molto costosa quella di Allegri».