Allegri Milan, il livornese è la grande tentazione di Furlani! Può arrivare per questi motivi

Allegri Milan, il tecnico livornese è la grande tentazione di Giorgio Furlani in vista della prossima stagione: può superare Italiano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan tiene banco la questione legata al nuovo allenatore.

Il Milan sta approfondendo il discorso legato ad Italiano ma non è l’unica opzione. Il nome di Massimilano Allegri è sul tavolo da parecchie settimane. La piazza accoglierebbe il suo ritorno come un discorso in grande stile. Allegri sarebbe anche un parafulmine per la società. Conte destinato alla Juventus se lascerà il Napoli. Sarri e De Zerbi hanno perso forza.