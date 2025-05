Nuovo allenatore Milan, arrivano conferme definitive! Tre nomi sul taccuino, in pole loro due

Nuovo allenatore Milan, piovono conferme sulle indiscrezioni degli ultimi giorni: Italiano, Allegri e la suggestione Gasperini per la prossima stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono già partite le grandi manovre per la prossima stagione per quanto riguarda colui che dovrà prendere il posto di Sergio Conceicao, col portoghese che darà l’addio al Diavolo dopo Milan-Monza.

L’orientamento del club rossonero è quello di prendere un tecnico non solo italiano ma anche vincente: a tal proposito stanno salendo le quotazioni di Vincenzo Italiano, nel caso si liberasse dal Bologna, ma non va dimenticata neanche la candidatura di Allegri e la suggestione Gasperini. Perdono forza le piste Sarri e De Zerbi.