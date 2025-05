Allegri Milan, Serafini spiega perché hanno scelto proprio lui: «Non si è in grado di supportare Motta o De Zerbi, serve un come lui per questo motivo»

Allegri Milan, Serafini spiega perché hanno scelto proprio lui: «Non si è in grado di supportare Motta o De Zerbi» Le ultimissime

Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il dirigente rossonero Tare ha trovato l’accordo totale con lui: Luca Serafini, a Tutti Convocati, ha spiegato il perché di questa scelta.

«Allegri è l’unica soluzione perché il Milan in questa fase storica non è in grado di supportare e difendere una figura come Motta, DeZerbi o Italiano, ci vuole un allenatore autonomo e autorevole»