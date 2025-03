Allegri, nella sua prima era al Milan: lo Scudetto e non solo! I suoi risultati

Allegri è uno dei nomi per la panchina del Milan. Nella sua prima esperienza in rossonero ha ottenuto questi risultati:

Massimiliano Allegri è l’indiziato numero uno per ricoprire il ruolo di allenatore del Milan della stagione 2025/2026. Il mister è stato in rossonero dalla stagione 2010/2011 fino ad una parte del 2013/2014.

Il tecnico toscano ha vinto uno Scudetto nel 2011/12, una Supercoppa Italiana nel 2012/2013. Ha ottenuto poi un 2° e un 3° posto, nel 2013/14 è stato esonerato quando era 8° in Serie A. In Coppa Italia non è andato oltre la semifinale, mentre in Champions League non ha superato i quarti.