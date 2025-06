Allegri Milan, Tare svela il retroscena sull’arrivo del livornese! Clamoroso blitz, la ricostruzione

Allegri Milan, Igli Tare ha svelato il retroscena relativo all’arrivo del tecnico livornese a Milanello: decisivo un blitz con Furlani

L’arrivo di Massimiliano Allegri al Milan ha scosso il mondo del calcio, e ora emergono i dettagli di come il Direttore Sportivo Igli Tare abbia orchestrato questa mossa audace. Durante un recente incontro con la stampa presso la sede rossonera, Tare ha svelato i retroscena di una trattativa lampo che ha riportato uno dei tecnici più vincenti d’Italia sulla panchina del Diavolo. Le sue parole, riportate direttamente dall’evento, offrono uno spaccato unico sulla determinazione del club di agire prontamente e sull’immediata sintonia trovata con l’ex tecnico della Juventus.

La domanda, schietta e diretta, sul come sia riuscito a ingaggiare Allegri, ha aperto il sipario su un momento cruciale per il Milan. “Dopo il mio arrivo c’era questa necessità di intervenire subito”, ha dichiarato Igli Tare, sottolineando l’urgenza di prendere decisioni rapide e incisive. La situazione richiedeva una figura di peso, capace di comprendere e risolvere le complesse dinamiche interne alla squadra. E proprio in Massimiliano Allegri, Tare ha trovato la persona giusta.

Il DS rossonero ha poi rivelato un dettaglio fondamentale che ha sbloccato la trattativa: “Dal primo contatto che ho avuto con Allegri ho percepito che ci teneva molto a questa società: aveva una conoscenza molto profonda delle problematiche di questa squadra”. Questa profonda conoscenza e il forte attaccamento ai colori rossoneri, nonostante le esperienze passate, sono stati elementi chiave. Allegri, infatti, non era un volto nuovo per il Milan, avendo già guidato il club a uno Scudetto e una Supercoppa Italiana tra il 2010 e il 2014. La sua familiarità con l’ambiente e le sue dinamiche ha evidentemente giocato un ruolo decisivo.

Ma il vero colpo di scena si è consumato a Lugano. Tare ha descritto un “blitz” congiunto, un’azione rapida e decisiva che ha coinvolto anche un’altra figura chiave, identificata solo come “Giorgio”. “Grazie a un blitz mio e di Giorgio a Lugano dove abbiamo fatto un incontro lungo insieme a Max, abbiamo fatto sì che in 48 ore prendesse una decisione veloce e accettasse questo nostro progetto”, ha spiegato Tare. Questo incontro, protrattosi per diverse ore, ha evidentemente permesso di delineare in maniera esaustiva il nuovo progetto Milan, convincendo Allegri a sposare la causa rossonera in tempi record. La rapidità della decisione, appena 48 ore, testimonia la forte volontà di tutte le parti di giungere a un accordo.

L’operazione Allegri rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Milan e della strategia del nuovo corso targato Igli Tare. La scelta di puntare su un tecnico di comprovata esperienza e con un forte legame emotivo con il club è un passo significativo per il rilancio del progetto rossonero. I tifosi, ora, possono guardare al futuro con rinnovato ottimismo, fiduciosi che la combinazione tra la visione di Tare e il carisma di Allegri possa portare a risultati importanti. Questa mossa, decisa e fulminea, dimostra la volontà del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La nuova era rossonera è ufficialmente iniziata, con Massimiliano Allegri al timone.

LE DICHIARAZIONI DI TARE