Allegri Milan, il retroscena raccontato da Jacobelli: «Ci è mancato poco, poteva finire in questa squadra». Le ultimissime notizie

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato a 360 gradi del momento del Milan. Di seguito le sue parole su Allegri.

«Il calcio ci abitua a queste situazioni che sono impreviste e imprevedibili ma che puntualmente si registrano. Così come gli incroci Conte-Allegri. Se Conte fosse andato alla Juve, Allegri sarebbe andato al Napoli ma così non è stato. E qui per me ha pesato il tempismo di Tare che si è inserito al momento giusto facendo un grande colpo».