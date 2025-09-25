Allegri Milan, retroscena da Milanello! Discorso da brividi del tecnico a Milanello, giocatori ammaliati dal livornese

Allegri Milan, spunta il retroscena da Milanello: il tecnico ricorda spesso ai calciatori cosa voglia dire giocare con il club rossonero

Il Milan ha ritrovato se stesso. Non solo sul campo, ma anche e soprattutto nello spogliatoio. La frase che l’allenatore Massimiliano Allegri ama ripetere ai suoi giocatori, “Siamo il Milan, non dimentichiamocelo mai”, è diventata la bussola di una squadra che ha ritrovato la sua identità. Come sottolineato da Carlos Passerini sul Corriere della Sera, le regole di condotta imposte dal tecnico livornese sono rigorose e, a differenza di un anno fa, vengono rispettate da tutti. Un cambiamento radicale, reso possibile anche dal fatto che “qualcuno se n’è andato”.

L’anno scorso, il Milan appariva come un gruppo frammentato, con tensioni e incomprensioni che si riflettevano direttamente sulle prestazioni. Oggi, la situazione è completamente diversa. Il direttore sportivo Igli Tare ha lavorato in simbiosi con Allegri per costruire una rosa che non sia solo forte tecnicamente, ma anche coesa e unita. L’obiettivo era chiaro: creare un ambiente sano, in cui il rispetto delle regole e la disciplina fossero valori imprescindibili.

Le regole di condotta e il ruolo di Tare

Il “codice Allegri” ha messo ordine in un ambiente che ne aveva disperato bisogno. Non si tratta solo di tattica, ma di un approccio alla gestione del gruppo che punta sulla professionalità e sull’unione. Il fatto che i giocatori abbiano accettato di buon grado queste regole è un segnale di maturità e di voglia di vincere. La fiducia tra l’allenatore e la squadra è palpabile, e si traduce in un impegno costante e in una mentalità vincente.

La sintonia tra Allegri e il direttore sportivo Tare è stata cruciale. Tare ha saputo assecondare le richieste dell’allenatore, allontanando chi non era disposto a seguire le regole e portando a Milano giocatori funzionali non solo al progetto tecnico, ma anche a quello umano. Il risultato è un gruppo solido, in cui il singolo è al servizio del collettivo.

La rinascita del Milan è un mix di scelte coraggiose, lavoro duro e una filosofia chiara. La squadra ha ritrovato la sua identità e la sua forza, diventando un’unica entità che lotta per un obiettivo comune. La frase di Allegri non è solo uno slogan, ma la realtà di un Milan che è tornato a essere sé stesso.