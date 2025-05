Allegri Milan, pista concreta per la prossima stagione! Il livornese piace per un motivo preciso

Allegri Milan, la pista per la panchina della prossima stagione resta assolutamente viva: il livornese può spuntarla per un motivo

Il Milan sembra essere interessato a Massimiliano Allegri come possibile allenatore per la prossima stagione. Sebbene non ci siano certezze, il ritorno di Allegri è considerato una delle opzioni più probabili.

Il Milan cerca un tecnico di alto profilo e Allegri sembra essere uno dei candidati più forti. Allegri ha già avuto esperienze di successo in Italia e potrebbe essere una scelta logica per il Milan. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul possibile ritorno di Allegri al Milan, ma le voci di corridoio suggeriscono che potrebbe essere una delle opzioni più concrete. La scelta finale dipenderà anche dalla decisione del Milan riguardo al direttore sportivo, che dovrà valutare i profili più adatti per la squadra. Lo riporta il giornalista Ceccarini su TMW.