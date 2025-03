Allegri Milan, la rivelazione di Franco Ordine: «Tra l’ex Juventus e i rossoneri lo scenario è questo». Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri è uno dei nomi accostati per la panchina del Milan per la prossima stagione. Di seguito la rivelazione del giornalista Franco Ordine a TMW.

«Allegri per il Milan? Allegri finora non è stato chiamato, a lui sarebbe piaciuto intervenire dopo Fonseca, non a dicembre ma molto prima. Come idea calcistica comunque piacerebbe Fabregas. Con questa rosa sarebbe divertimento puro».