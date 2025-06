Allegri Milan, chi al posto di Reijnders? Il piano con Loftus-Cheek

Allegri Milan, chi arriverà al posto di Reijnders? Il tecnico livornese ha fatto una richiesta precisa a Igli Tare. La situazione

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri è al centro di un dibattito acceso, con il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, che ne ha evidenziato il potenziale ruolo cruciale. Attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram del noto quotidiano sportivo, Bianchin ha offerto una prospettiva intrigante sull’inglese, suggerendo che, nonostante una stagione deludente, Loftus-Cheek potrebbe rivelarsi il giocatore chiave per il nuovo assetto tattico rossonero.

La scorsa stagione è stata tutt’altro che brillante per il centrocampista ex Chelsea. Come sottolineato da Bianchin, Loftus-Cheek ha collezionato solo dieci presenze da titolare, rimanendo ai margini sia con Paulo Fonseca che con Sérgio Conceição, e concludendo l’annata senza alcuna rete all’attivo. Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo calibro, soprattutto dopo l’ottima prima stagione in rossonero.

Tuttavia, il quadro cambia drasticamente se si analizza il nuovo centrocampo del Milan che Allegri avrà a disposizione. Con l’assenza di Tijjani Reijnders, il calciomercato Milan avrà bisogno di un giocatore con specifiche caratteristiche