Allegri Milan, Jacobelli non ha dubbi: «C’era bisogno di un’anima italiana, può ricostruire una squadra vincente. Su Tare…». Le ultimissime

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato a 360 gradi del momento del Milan. Di seguito le sue parole su Tare e Allegri.

«Le prime due mosse giuste del Milan dopo una serie di mosse sbagliate che sono culminate, come ha detto Furlani, in una stagione fallimentare. Credo che il direttore sportivo, che è un direttore sportivo che a mio avviso è tra i migliori e che sicuramente farà bene. Lo ha dimostrato piazzando subito il colpo Allegri. Queste per me è una scelta particolarmente azzeccata perchè prima di tutto stiamo parlando di un allenatore che in Italia, dopo Trapattoni, è l’allenatore più vincente: 6 scudetti, 5 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, due di questi trofei conseguiti peraltro proprio col Milan. Più due finali di Champions League. Questa è stata una mossa azzeccata perchè il Milan deve recuperare innanzitutto un’anima italiana. Tare è albanese ma è italiano d’adozione, Allegri è la quintessenza della scuola tecnica di Coverciano. Il suo calcio ha portato alla luce la contrapposizione tra risultatisti e giochisti, due orrende ideologie. Conta però per il Milan avere un allenatore che possa ricostruire un Milan vincente».