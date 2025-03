Allegri Milan, Galeone non ha dubbi: «Sarebbe l’uomo perfetto per rivincere lo scudetto. Vi svelo un retroscena»

Allegri Milan, Giovanni Galeone, mentore del livornese, lo ha indicato come uomo ideale per il club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone, ex tecnico, ha parlato così del possibile arrivo di Allegri nel club rossonero:

PAROLE – «Max Allegri al Milan farebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto che in un paio d’anni rivincerebbe lo scudetto. Basterebbero al limite un paio di innesti, ma poca roba e senza svenarsi. Negli anni precedenti Allegri ha rifiutato offerte incredibili da Premier o Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A».