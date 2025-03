Allegri Milan, Galeone fa il punto: «Di corsa! Ci siamo sentiti e gli ho detto questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Galeone ha rilasciato le ultime su Massimiliano Allegri al Milan.

PAROLE – «Consiglio Allegri al Milan? Molto. E glielo auguro. Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io ‘sto calcio non lo capisco più».