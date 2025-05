Allegri Milan, primo anno alla Conte? Jacobelli: «Sulla carta sì ma tanto dipenderà da questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Xavier Jacobelli ha parlato a 360 gradi del momento del Milan. Di seguito le sue parole su Allegri.

«Sulla carta sì ma molto dipenderà dalla qualità dell’organico. Ora è difficile dirlo perchè il mercato è appena iniziato anche se le trattative impazzano come dimostra la girandola di allenatori. Il Milan deve comunque sapere che è in pesante debito coi propri tifosi e quindi deve fare di tutto per costruire una rosa adeguata. Tare e Allegri vanno bene, ora vediamo come saranno i prossimi passi».