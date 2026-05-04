Allegri Milan, previsto un duro confronto con la società: summit a Milanello e squadra sotto esame

Allegri Milan, inizia la settimana decisiva: confronto a Milanello e squadra sotto esame in vista della prossima stagione

Mentre una parte di Milano festeggia il titolo, l’ambiente rossonero vive giorni di profonda frustrazione e ansia da prestazione. Il crollo nel girone di ritorno, con appena 25 punti raccolti, ha trasformato la volata Champions in un incubo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza non è soddisfatta dell’ultimo schiaffo ricevuto a Reggio Emilia e ha messo tutti sotto esame, dai senatori ai più giovani. Per blindare l’Europa servono 6 punti nelle ultime tre sfide contro Atalanta, Genoa e Cagliari, ma l’incapacità di calciare in porta rende tutto più complesso.

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Allegri Milan e i summit decisivi: la settimana di Max

Il rientro a Milanello di martedì segnerà l’inizio di una settimana cruciale per il destino del club:

Confronti a Milanello : Il direttore sportivo Tare sarà presente al centro sportivo per analizzare con Allegri le cause della disfatta contro il Sassuolo.

: Il direttore sportivo Tare sarà presente al centro sportivo per analizzare con Allegri le cause della disfatta contro il Sassuolo. Summit con Furlani : Sono previsti due incontri alla presenza dell’A.D. Giorgio Furlani per ribadire l’importanza vitale della Champions League, sia per il bilancio che per il progetto sportivo.

: Sono previsti due incontri alla presenza dell’A.D. Giorgio Furlani per ribadire l’importanza vitale della Champions League, sia per il bilancio che per il progetto sportivo. Calciomercato e Cessioni : Oltre ai nuovi obiettivi come Goretzka , la società valuterà le performance negative; molti giocatori verranno messi sul mercato nella prossima sessione estiva.

: Oltre ai nuovi obiettivi come , la società valuterà le performance negative; molti giocatori verranno messi sul mercato nella prossima sessione estiva. Ultima Chiamata: Le prossime tre partite saranno determinanti per decidere chi farà ancora parte del Milan nel 2027.

La società cerca soluzioni immediate per uscire da uno stato di crisi che rischia di rovinare quanto di buono costruito nella prima parte della stagione.