Allegri Milan, Condò non ha dubbi! Il livornese è una garanzia, è cambiato tutto

Allegri Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato positivamente il ritorno del livornese a Milanello: le dichiarazioni

La sessione estiva di calciomercato 2025 del Milan stenta ancora a decollare, nonostante le numerose voci e trattative in corso. Mentre alcune cessioni sono state finalizzate o sono in via di definizione, il club rossonero non ha ancora ufficializzato nessun nuovo acquisto, lasciando i tifosi in attesa di segnali concreti. Tra i nomi più altisonanti accostati ai rossoneri spicca quello di Luka Modric, il cui blocco, seppur non ancora ufficiale, ha già acceso l’entusiasmo. Tuttavia, come sottolineato dal giornalista Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera questa mattina, l’arrivo del fuoriclasse croato non è l’unica indicazione della nuova strategia del Milan.

Il centrocampo è il reparto su cui si concentrano maggiormente gli sforzi della dirigenza, soprattutto in vista dell’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Con il tecnico livornese al comando, la mediana diventerà cruciale per gli equilibri della squadra e per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Le indiscrezioni di mercato suggeriscono un cambio di rotta significativo, con un’attenzione particolare verso giocatori già esperti e pronti a incidere immediatamente.

A tal proposito, Paolo Condò ha espresso il suo pensiero sulle strategie di mercato del Milan per questa estate: “Allegri testimonia il radicale cambio di politica del Milan dopo il flop dell’anno scorso. Non è tanto Modric a rivelarlo, perché il grande vecchio in una stagione da una gara a settimana ci sta in ogni caso, quanto gli obiettivi pronti subito del centrocampo come Xhaka e Rabiot. Gente che non devi inserire – hanno giocato dovunque, sanno tutto – ma che crea soluzioni dal day one”.

Le parole di Condò evidenziano una chiara direzione: il Milan sembra intenzionato a puntare su profili che garantiscano immediatezza e affidabilità. Il riferimento a giocatori del calibro di Granit Xhaka e Adrien Rabiot non è casuale. Si tratta di centrocampisti di caratura internazionale, con una vasta esperienza nei campionati top europei e nelle competizioni continentali. La loro capacità di “creare soluzioni dal day one” rappresenta un vantaggio inestimabile per una squadra che, dopo una stagione deludente, necessita di ritrovare compattezza e identità.

L’idea di affiancare l’esperienza di un Modric (anche se per un utilizzo più mirato, come suggerisce Condò) a elementi come Xhaka e Rabiot indica la volontà di costruire un centrocampo solido, in grado di dettare i ritmi di gioco, recuperare palloni e fornire supporto sia alla difesa che all’attacco. Questa strategia, dettata in gran parte dalla visione di Allegri, mira a evitare i tempi di adattamento che spesso frenano lo sviluppo dei giovani talenti. Il Milan vuole risultati subito, e per ottenerli è pronto a investire su giocatori che conoscono già i meccanismi del calcio di alto livello. La ricerca di questi profili esperti e “pronti subito” rappresenta un pilastro fondamentale del calciomercato Milan 2025, nella speranza di rilanciare le ambizioni del club rossonero.