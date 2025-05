Allegri Milan, l’agente Branchini glissa: «Dove lo vedo? Posso dire solo questa cosa»

Allegri Milan, l’agente del tecnico livornese, Giovanni Branchini, ha glissato sul possibile arrivo in rossonero dell’ex Juve

Ospite alla premiazione del Golden Boy 2025, Giovanni Branchini, agente di Allegri, ha parlato così del possibile arrivo del livornese al Milan:

Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza