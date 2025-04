Allegri Milan, ritorno vicinissimo! I bookmakers fanno sognare i tifosi, le quote non mentono

Condividi via email

Allegri Milan, i bookmakers sono sicuri: ritorno del livornese ormai vicinissimo. Remota la possibile conferma di Sergio Conceicao

Come riportato da calciomercato.com, i bookmakers non hanno dubbi sul possibile ritorno di Allegri al Milan:

PAROLE – «Gli esperti sono sicuri: si gioca a 3 l’Allegri 2.0, superato in quota il primo rivale Roberto De Zerbi, ora offerto a quota 4. Terzo in lavagna Antonio Conte a 4,5, seguito da Maurizio Sarri, già in passato vicino al Milan, dato a 5. Molto remota la conferma di Sergio Conceicao, anche se dovesse centrare gli obiettivi rimasti: il portoghese ancora sulla panchina rossonera nella stagione 2025/26 è proposto a 10 volte la posta».