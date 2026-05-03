Allegri e un girone di ritorno horror da parte del Milan: Pioli, Conceicao e Gattuso meglio di lui

Allegri, il girone di ritorno del Milan è da film horror: meglio del tecnico livornese Pioli, Conceicao e addirittura Gattuso

La sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo certifica il momento drammatico del Milan. La squadra di Massimiliano Allegri sta vivendo un girone di ritorno ai limiti dell’imbarazzo, rovinando quanto di buono costruito nella prima parte di stagione. Dal post-derby in avanti, i rossoneri sono scivolati in un tunnel senza fine: nelle ultime cinque sfide è arrivata una sola vittoria, accompagnata da un pareggio, tre sconfitte e un solo gol segnato. Questo blackout realizzativo e di risultati sta mettendo a serio rischio la qualificazione in Champions League, proprio nel momento cruciale del 2026.

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Allegri Milan e i precedenti storici: confronto impietoso

Il confronto con le precedenti gestioni evidenzia la gravità della situazione attuale. Con soli 25 punti raccolti nella seconda metà del torneo, il Milan di Allegri fa peggio di quasi tutte le versioni targate Pioli, Gattuso e Conceicao, superando solo il dato del 2022/23.

I punti del Milan nel girone di ritorno (fino alla 35ª giornata):

2021/22 (Pioli): 35

2019/20 (Pioli): 34

2023/24 (Pioli): 32

2020/21 (Pioli): 29

2018/19 (Gattuso): 28

2024/25 (Conceicao): 27

2025/26 (Allegri): 25

2022/23 (Pioli): 23