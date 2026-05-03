Allegri a DAZN: «Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro. Farsi prendere dall’ansia non serve!»

Allegri, nel post partita di Sassuolo Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Al termine di Sassuolo-Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto … Queste le sue dichiarazioni:

BUTTATO UN JOLLY – «Abbiamo approcciato male, ma soprattutto il gol del secondo tempo, dopo un minuto anche in 10 non puoi prendere gol. Abbiamo buttato un jolly! Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro fatto in un certo modo».

«Tecnicamente abbiam sbagliato molto, è stata una giornata storta che ci deve dare la carica per ripartire martedì».

CHAMPIONS A RISCHIO? «Non è che a rischio, io ho sempre detto che sarei stato contento di raggiungerla all’ultima giornata. Di momenti difficili non ne avevamo mai avuti, ora lo stiamo affrontando dobbiamo essere sereni, concentrati».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Sono stati fatti 10 mesi di lavoro importanti, il girone di ritorno non è stato fatto benissimo, ma ora quel che è stato non si può cambiare. Anche nei momenti di difficoltà bisogna lavorare per superarli».

ESPULSIONE TOMORI – «Giocare in 10 per 60 minuti non è facile, ma sono cose che possono capitare».

TIFOSI DELUSI E ARRABBIATI – «Capisco perché tutti volevamo velocemente arrivare al traguardo. Non serve a niente farsi prendere dall’ansia».

IL CAMBIO DI NKUNKU – «Volevo portare la partita avanti più possibile e ridare equilibrio ma non è servito a niente».

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