Allegri, Galeone: «Milan? Mi ha detto questo. Lo vedrei benissimo in quella squadra»

Allegri, Giovanni Galeone in un’intervista al Corriere della Sera è tornato a parlare del futuro dell’allenatore toscano

Giovanni Galeone, ex allenatore e caro amico di Massimiliano Allegri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato nuovamente del futuro dell’ex allenatore della Juventus. C’è un club di Serie A in cui lo vedrebbe molto bene e quello non è il Milan, ma un’altra squadra che cerca allenatore.

LE PAROLE – «Milan? Mi ha detto che non ci va. Alla Roma lo vedrei benissimo».