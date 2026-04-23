Allegri incontra la dirigenza, nuovi dialoghi con Furlani e Tare: si è parlato anche di mercato

Allegri ha avuto un altro incontro con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare

Il futuro del Milan inizia a delinearsi con maggiore precisione. Nella mattinata di oggi, la sede rossonera di Casa Milan è stata teatro di un importante incontro programmatico che ha visto protagonisti i vertici societari e la guida tecnica. Secondo quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, il tecnico Massimiliano Allegri si è intrattenuto a colloquio con l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani e il Direttore Sportivo Igli Tare.

Un incontro per pianificare il futuro

Nonostante le indiscrezioni che spesso accompagnano queste visite, l’appuntamento odierno è stato descritto come un vertice di ordinaria amministrazione. L’obiettivo principale della riunione è stata la programmazione della prossima stagione, un passaggio fondamentale per garantire continuità al progetto sportivo rossonero.

La dirigenza e l’allenatore si sono confrontati sulla tabella di marcia dei prossimi mesi, analizzando le necessità strutturali della squadra e definendo i profili necessari per mantenere il club competitivo sia in Serie A che in campo internazionale.

Calciomercato Milan: le strategie sul tavolo

Oltre alla pianificazione logistica e organizzativa, il piatto forte dell’incontro è stato inevitabilmente il calciomercato. Con la presenza di Tare e Furlani, il club ha iniziato a tracciare l’identikit dei possibili rinforzi. Durante il colloquio si è discusso di:

Valutazione della rosa attuale: Analisi dei calciatori in scadenza e dei possibili rinnovi.

Analisi dei calciatori in scadenza e dei possibili rinnovi. Obiettivi in entrata: Definizione dei ruoli prioritari da coprire durante la sessione estiva.

Definizione dei ruoli prioritari da coprire durante la sessione estiva. Sostenibilità economica: Bilanciamento tra investimenti tecnici e parametri finanziari del club.

Verso la nuova stagione

L’armonia mostrata tra l’allenatore e la dirigenza suggerisce una visione d’intenti comune. La scelta di muoversi con largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle trattative dimostra la volontà del Milan di non farsi trovare impreparato, consolidando il rapporto tra l’area tecnica guidata da Allegri e quella dirigenziale rappresentata dal duo Furlani-Tare.

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