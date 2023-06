Allegri, nuova meta per l’ex Milan? L’indiscrezione per il futuro. Il tecnico bianconero è cercato da diversi club, non solo esteri

Dal Milan alla Juventus e ora nuova possibile meta per Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riferisce l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, non c’è solo l’Arabia Saudita nel futuro del tecnico bianconero. Ci sarebbe anche il PSG, che lo avrebbe inserito in lista per il dopo-Galtier subito dopo il nome di Nagelsmann.