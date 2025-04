Allegri, l’ex Milan lo pubblicizza: «Questa la sua qualità più grande»

Condividi via email

Allegri, l’ex Milan Alberto Aquilani a Cronache di Spogliatoio ha speso belle parole per il tecnico toscano

Alberto Aquilani, ex centrocampista che in Serie A tra le altre ha indossato le maglie di Milan e Roma, ha speso bellissime parole nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato accostato ai rossoneri per la prossima stagione.

LE PAROLE – «Credo che Allegri nella gestione sia molto, molto bravo. Avevamo una squadra fantastica, fatta di campioni assoluti, veri, oggi se ne vedono poche così. Gestire quel tipo di rosa non era facile e io credo che in questo sia un maestro perché ti fa star bene, ti fa lavorar bene, è la sua qualità più grande per me».