Allegri sulla crisi del Milan: «In due giorni non migliori la condizione atletica. Non va persa la voglia e serve coraggio»

Allegri sulla crisi del Milan. Il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa ha parlato del periodo di difficoltà del club con la qualificazione in Champions a rischio

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la gara di domani tra Milan e Atalanta, match delicato per il cammino rossonero. Il tecnico ha analizzato la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, insistendo soprattutto sull’aspetto mentale e sulla necessità di ritrovare entusiasmo, coraggio e attenzione.

SCONFITTA DI REGGIO EMILIA – «Non è che in due giorni migliori la condizione atletica: in questo momento qui è l’aspetto mentale che conta. Non bisogna perdere voglia, convinzione e soprattutto entusiasmo. Ci vuole coraggio domani, come a Genova e come col Cagliari senza spendere energie in altre cose ma soprattutto mettendo l’attenzione nella partita di domani sera: anche l’Atalanta ha l’obiettivo di mantenere il settimo posto. Bisognerà essere molto bravi. Domenica scorsa è stata una partita molto strana: dovevamo evitare di prendere il gol a inizio secondo tempo e lo abbiamo preso in modo troppo facile».

ASPETTO MENTALE – «In questi momenti invece di parlare e dire, c’è solamente da fare. Abbiamo fatto buoni giorni di allenamento. Non è che l’Atalanta è scarica, è un’ottima squadra: dobbiamo fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato».

PREOCCUPAZIONE – «Non sono preoccupato: bisogna vedere le cose in maniera positiva. Normale che quando vieni da una sconfitta come quella di Sassuolo, vedi le cose in amniera più negativa diq uello che sono. Abbiamo il destino nelle nostre mani: il calcio è bello perché in 90 minuti può e deve cambiare tutto. Detto ciò, domani comunque vada, non saremo nè in Champions, nè fuori dalla Champions matematicamente».

Il messaggio di Allegri è chiaro: il Milan deve reagire subito, senza disperdere energie e mantenendo lucidità nella corsa alla Champions League.

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