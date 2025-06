Allegri professore per un giorno a Coverciano, tra gli alunni c’era anche Fabregas: il racconto della giornata. Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri, il neo-allenatore del Milan, ha fatto ritorno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il luogo dove ha mosso i primi passi come tecnico. Questa volta, però, non era lì in veste di allievo, ma come stimato docente al corso UEFA Pro, un significativo passaggio di consegne che sottolinea la sua evoluzione professionale.

Allegri ha tenuto una lezione di due ore, un vero e proprio “tuffo” nella sua filosofia di calcio, che ha catturato l’attenzione di una platea d’eccezione. Tra i corsisti del Master, infatti, erano presenti numerosi nomi noti del panorama calcistico italiano e internazionale. Alcuni di questi si ritroveranno ad affrontare lo stesso Allegri nella prossima stagione di Serie A, promettendo sfide interessanti e ricche di spunti tattici. Tra i più illustri allievi spiccavano Cesc Fabregas, che dopo una brillante carriera da calciatore si sta dedicando alla panchina del Como, e Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari.

La classe era arricchita dalla presenza di altri volti noti, come il neo-tecnico dell’Empoli, Guido Pagliuca, che avrà il compito di guidare la squadra toscana in Serie A, e l’ex centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, simbolo di un’epoca azzurra e ora desideroso di mettersi alla prova in un nuovo ruolo.

Il ritorno di Allegri a Coverciano, in questa nuova veste, non è solo un momento di formazione per i futuri tecnici, ma anche un’occasione per il “Maestro” di condividere la sua vasta esperienza e le sue intuizioni con la prossima generazione di allenatori. Un cerchio che si chiude e se ne apre uno nuovo, con Allegri pronto a rimettersi in gioco sulla panchina rossonera e a incrociare le strade con alcuni dei suoi “allievi” sul campo.