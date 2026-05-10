Allegri in conferenza stampa dopo Milan Atalanta: «Pressione Champions difficile da sopportare, se non facciamo punti giusto restare fuori»

Il tecnico rossonero dopo il KO con l’Atalanta non cerca scuse: le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa nel post partita

Dopo le dichiarazioni a caldo in TV, Massimiliano Allegri ha raggiunto la sala stampa di San Siro per analizzare più lucidamente la sconfitta contro l’Atalanta. Il tecnico del Milan ha parlato apertamente del blocco psicologico che sta colpendo la squadra, della gestione disciplinare dei singoli e del programma di lavoro in vista della trasferta di Genova, senza escludere alcuna misura per ritrovare la concentrazione necessaria.

Ecco le sue parole in conferenza:

SULLA POSSIBILITÀ DEL RITIRO — “Martedì ci ritroviamo, domani sapremo quando giocheremo. Una volta che sapremo quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana. Dovremo preparare bene Genova. Non ci rimane altro che vincerla. Vediamo il positivo: siamo tornati a far gol. Poi la prestazione della squadra non è stata positiva. Alla prima occasione abbiamo preso gol, anche in maniera troppo facile, e ci siamo disordinati. Le pressioni del fatto di avere paura di non arrivare in Champions non sono facili da sopportare. Nelle prossime due conteranno le motivazioni.”

L’AMMONIZIONE DI SAELEMAEKERS — “Con quelli che abbiamo andiamo a Genova e giochiamo. Alexis ha avuto una reazione sbagliata ed era giusto venisse ammonito, anche se una reazione del genere in quel momento lì ci poteva stare.”

COSA SERVE PER RIPARTIRE — “È più di un mese che alterniamo risultati buoni a delle sconfitte… Da martedì, quando ci ritroveremo, ci sarà solo da pensare alla partita col Genoa con grande fiducia. Però è normale che se non faremo punti è giusto stare fuori dalla Champions. Dobbiamo mettere a posto la fase difensiva della squadra per non lasciare i difensori nell’uno contro uno.”

SULLA CONDIZIONE FISICA E PSICOLOGICA — “No, la squadra sta bene. Però siamo in un momento in cui hai pressione addosso, come è normale. Però non serve parlare della partita di oggi: serve solo recuperare energie, ritrovarsi e pensare al Genoa. Bisognerà avere coraggio, perché la classifica dice che siamo ancora in lotta per la Champions. Però inutile nascondersi: se non facciamo risultati, è giusto non andare in Champions.”