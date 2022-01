Saelemaekers a Milan Tv: «Bravi a riprenderci, su Spezia e Juve...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv nell’immediato post-partita della gara contro il Genoa: le sue parole

Alexis Saelemaekers ha parlato a Milan Tv nel post-partita della gara contro il Genoa. Le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA: «Non abbiamo approcciato bene ma siamo entrati meglio nel secondo tempo e abbiamo portato a casa il risultato che volevamo».

SUL SUO GOAL: «Sono un attaccante e un attaccante deve far goal, per me è importante essere in area e concludere. Oggi è stato così e sono molto contento».

SULLE PROSSIME PARTITE: «Sia lo Spezia che la Juventus sono due squadre difficili da affrontare ma dobbiamo pensare partita per partita. Se facciamo quello che ci dice il mister avremo la possibilità di fare bene».