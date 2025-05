Alessio Vacca della Juventus Primavera: in esclusiva a JuventusNews24

Alessio Vacca, attaccante della Juve Primavera, si è raccontato in un’intervista esclusiva a Juventusnews24

Arriviamo al presente e a questa stagione con l’Under 20. Mi focalizzo subito a livello collettivo sulla squadra: gruppo giovane, nuovo allenatore, in cosa secondo te avete fatto la differenza nel percorso di maturazione che vi ha portato a chiudere la regular season al quinto posto e centrare i playoff? Riavvolgi il nastro e pensa all’inizio della stagione: dove siete veramente cresciuti?

«Secondo me lo step che abbiamo fatto è di giocare l’uno per l’altro. Siamo molto più squadra, molto più uniti, tutti lottiamo per un unico obiettivo. Ossia quello dei playoff che fortunatamente siamo riusciti a raggiungere ma perché tutti andavamo verso un’unica strada. Quella è la crescita più grande»

