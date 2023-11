Alborghetti avvisa il Milan: «Derby? Pensiamo solo a quello, dimostreremo qualcosa in più»

Lisa Alborghetti ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del derby di sabato tra Inter e Milan Femminile

Le parole di Lisa Alborghetti ai canali ufficiali del club in vista del derby di sabato tra Inter e Milan Femminile:

DERBY- «Abbiamo una partita importante, il derby. Ci sarà da lavorare bene, pensiamo solo a quello. Guardiamo al futuro e non al passato. C’è sempre da migliorare, anche le squadre che vincono devono farlo, questo è risaputo nello sport. In una settimana può cambiare tutto, soprattutto nel calcio. Una domenica puoi fare cose meravigliose e quella dopo può capitare il contrario…perciò bisogna lavorare sempre. E’ un derby che parla da sè, in più giocheremo nel nostro nuovo campo, per cui la voglia è tanta e dimostreremo qualcosa in più».