Albo d’oro Coppa Italia, chi vincerà tra Milan e Bologna? Questa la classifica dei trofei

Albo d’oro Coppa Italia: questa la classifica dei trofei vinti nella coppa nazionale. Guida la Juventus con distacco

Milan e Bologna si giocheranno la vittoria della Coppa Italia. Per i rossoneri il successo manca dal 2003, mentre per i rossoblù il trofeo non arriva dal lontano 1974. Quindi, in un certo senso, la vincitrice rappresenterà in ogni caso una novità.

Questo l’albo d’oro della Coppa Italia: