Albertini è sicuro: «Giusto che Pioli resti al Milan, su Ibrahimovic e Camarda dico…»

Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento stagionale del Milan e sulle voci relative ad un possibile esonero di Stefano Pioli.

SU PIOLI – «Pioli mi piace molto. Finora ha fatto molto bene e ha ottenuto risultati. È giusto che finisca il suo percorso restando almeno fino a maggio. L’esonero è sempre un momento di sconfitta per la società. Ma mi rendo conto che nel calcio non ci sono crediti. Non si guarda al passato, solamente al presente e al futuro».

SUGLI INFORTUNI – «Sugli infortuni occorre trovare dei rimedi. Non è casualità, la prevenzione serve moltissimo».

SU IBRAHIMOVIC E CAMARDA – «Per quanto riguarda Ibrahimovic bisogna capire se le sue idee coincidono con quelle del Milan. E spero di vedere in campo Camarda. Sarebbe una bella spinta di entusiasmo».

SULLE POSSIBILITÀ SCUDETTO – «Può ancora essere un discorso a quattro. Non ci sono solo Inter e Juventus. Milan e Napoli possono sperare di restare in corsa fino a maggio. Ma a questo punto devono per forza aspettare gli errori di chi è davanti. Ho vinto qualche campionato e posso dire che prevale chi riesce a gestire meglio il momento di flessione. Incideranno anche le coppe europee, visto che Inter, Milan e Napoli possono ancora fare strada in Champions League».