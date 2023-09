Albarella elogia il Milan in vista del derby: «Pur cambiando molto...»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Eugenio Albarella, preparatore atletico ha detto la sua sul Milan

«Le milanesi già in palla? L’Inter gode ancora dell’entusiasmo derivante dalla finale di Champions e ha ancora un’identità molto forte con Inzaghi. Il Milan, pur cambiando tantissimo, ha mantenuto la stessa conduzione tecnica. E così è più facile inserire i nuovi arrivi in una organizzazione già consolidata. Al contrario del Napoli, ripeto, che non è aiutato dal dover adattarsi ad un nuovo management e ad un nuova direzione tecnica»