Sandro Tonali ha giocato un buon primo tempo in Albania-Italia prima del brutto KO che lo ha costretto a uscire. Ecco le sue pagelle

Sandro Toonali ha giocato quasi tutto il primo tempo di Albania-Italia prima di uscire anzitempo per la brutta caduta. Una prova convincente per lui. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 6,5: «Ecco cosa voleva vedere Mancini: personalità, movimento, idee chiare, intesa che con Verratti nasce spontanea. Peccato debba uscire»

Tuttosport, 6,5: «Fa il solito gran lavoro in raccordo e cerca anche qualche spunto. Si infortuna cadendo male, batte la testa ma non perde mai i sensi ed esce al 45′ pt in barella con il collo immobilizzato. Subito portato in ospedale per controlli, che hanno escluso problemi seri.»

Corriere dello Sport, 6: «Gli scontri non mancano in mezzo al campo e il milanista non si sottrae mai. Paga l’ultimo con un infortunio che lo costringe a uscire in barella.»