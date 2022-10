Agnelli: «Ritorno di Allegri alla Juve come quello di Capello al Milan». Le parole del presidente bianconero

Andrea Agnelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa Juventus dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa. Ecco le parole del presidente bianconero:

ANALOGIE COL RITORNO DI CAPELLO AL MILAN – «Parlare di analogie è difficile. E’ un problema di gruppo, parliamo di un atteggiamento generale, partite contro squadre abbordabili ma così non è stato. E’ un problema generale. Dobbiamo fare gruppo, sapendo che c’è da provare vergogna, chiedere scusa ai tifosi che fanno fatica a girare per strada. Vuole appartenere a un gruppo vincente e non lo stiamo facendo. Dobbiamo raggrupparci: le qualità le abbiamo, individuali e di gruppo».