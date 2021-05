Agenzia di scommesse: l’UEFA multa Ibrahimovic e Milan, le cifre

Ibrahimovic e il Milan sono stati multati dall’UEFA, a causa della vicenda riguardante l’agenzia di scommesse del gigante svedese

Zlatan Ibrahimovic è stato multato dall’UEFA per il suo coinvolgimento finanziario nella proprietà dell’agenzia di scommesse Bethard, che ha sede a Malta: 50 mila euro.

Il giudice, inoltre, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha multato anche il club di Via Aldo Rossi per un totale di 25 mila euro.