Nella giornata di oggi, Tullio Tinti era a Casa Milan per parlare del futuro di Alessandro Plizzari, ora al Livorno in prestito

Oggi nella sede del Milan si è presentato l’agente di Alessandro Plizzari, Tullio Tinti. L’incontro è stato organizzato per parlare del futuro del portiere attualmente in prestito al Livorno. Il 19enne rossonero si è guadagnato la titolarità e ora sono 7 le presenze da titolare con la maglia degli amaranto. Con il possibile doppio problema Donnarumma, il Milan si sta muovendo in anticipo per non trovarsi in difficoltà in estate. Sia Gianluigi che Antonio hanno il contratto in scadenza nel 2021 e il Milan deve fare i conti con Mino Raiola, conosciuto per le sue grandi capacità da procuratore.

Gigio è uno dei gioielli più pregiati della scuderia di Raiola e in estate siamo pronti a una telenovela. Tra l’altro, Donnarumma sarà il portiere della nazionale a Euro 2020, palcoscenico internazionale. Qualsiasi cosa accada, Plizzari è pronto a difendere la porta rossonera.