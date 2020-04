Adriano Galliani: «Non volevo vendere Kakà al Real Madrid»

L’ex amministratore delegato del Milan ha raccontato un aneddoto relativo alla cessione di Kakà al Real Madrid dell’estate 2009.

Intervistato dal quotidiano spagnolo As, Adriano Galliani ha parlato di alcune delle trattative con il Real Madrid, in particolare quella relativa a Kakà del 2009: «Ero disperato per non volevo, rifiutavo di firmare ma alla fine dovetti cedere».

Altro grande rimpianto per Galliani è quello relativo all’aquisto di Fernando Redondo del 2000: «Pensavo di aver chiuso una delle migliori trattative della mia vita. Arrivò e si fece male non potendo dimostrare il suo meraviglioso talento; fu la delusione più grande della mia carriera non essermelo goduto».