Adriano Galliani: «Bravo Maldini per aver preso Tonali»

L’ex ad rossonero si è complimentato con Paolo Maldini per essere riuscito a prendere Sandro Tonali, grande colpo di mercato

«So per certo che Tonali è sempre stato, fin da bambino, grande tifoso del Milan e che, in caso di trasferimento, avrebbe dato la precedenza al Milan. Bravo Paolo Maldini e brava la dirigenza per aver portato a casa questo grande talento», parole e musica di Adriano Galliani, ex ad del Milan, ora al Monza.

Galliani però non si è limitato a complimentarsi per il colpo Tonali ma è andato avanti con l’analisi sul mercato rossonero e sugli obiettivi stagionali: «Sono tifoso del Milan quindi non sono obiettivo ma credo che i rossoneri possano ambire alla qualificazione in Champions. Ho un sogno, vedere l’anno prossimo il Milan in Champions e il Monza in Serie A».