Di Marzio – Affare fatto per Tonali, domani Brahim a Milano: prestito secco

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto riguardo al Calciomercato del Milan che, dopo Ibrahimovic e Tonali, si appresta ad accogliere anche Brahim Diaz e Bakayoko:

«Incontro avvenuto oggi tra l’entourage di Tonali e la dirigenza rossonera a Casa Milan per chiudere l’acquisto del centrocampista. Non appena terminerà la quarantena effettuerà le visite mediche. Domani mattina Brahim Diaz sbarcherà a Milano, per accelerare i due club hanno optato per il prestito secco e rivaluteranno il futuro del giocatore al termine della stagione».