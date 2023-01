Adopo, l’agente: «Il gol al Milan è una ricompensa per lui»

Yvan Le Mée, agente di Michael Adopo, parla così del suo assistito e del gol che ha realizzato contro il Milan

Yvan Le Mée, agente di Michael Adopo, parla così del suo assistito e del gol che ha realizzato contro il Milan. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport.

«Il gol al Milan è stato una ricompensa per lui, perché è un vero professionista. Michel è sempre concentrato sul calcio, ha lavorato tanto per arrivare a questo livello. La sua è una bella storia di calcio, è un vero professionista, possiede grande determinazione. Non passa tutto il giorno sui videogiochi, piuttosto guarda le partite. Per me è un orgoglio essere procuratore di un giocatore così»