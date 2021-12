Adli Milan: valutazioni in corso per il rientro anticipato. Il punto

Adli Milan: il centrocampo rossonero sarà orfano di Kessié e Bennacer. Inoltre, Bakayoko non convince. Ecco la valutazione del club

Si comincia a scaldare per davvero la pista Adli Milan. La dirigenza rossonera, che ha acquistato il giocatore in estate lasciandolo in prestito un anno, sta valutando il suo rientro anticipato a gennaio.

Infatti, secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il centrocampo rossonero non convince per nulla: Kessié è alle prese con il rinnovo e andrà in Coppa d’Africa così come farà Bennacer. Mentre Bakayoko non sembra ancora all’altezza di poter giocare con regolarità. Adli, dunque, potrebbe rientrare dal Bordeaux già in questa sessione di mercato.