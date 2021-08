Adli Milan, la trattativa si complica: c’è distanza con il Bordeaux

Si allontana l’arrivo di Adli al Milan, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta con il Bordeaux

Niente Milan? La Gazzetta dello Sport, fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, sempre a caccia di rinforzi per il centrocampo.

Secondo il quotidiano si allontana Adli come obiettivo per il centrocampo. Per quanto riguarda il francese, ci sarebbe ancora una differenza sul prezzo con il Bordeaux.