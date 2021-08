Milan: Adli più lontano? Il Bordeux lo convoca in campionato

Nonostante le voci di mercato Adli è convocato per il match di domani del Bordeaux, indizio di mercato che lo allontana dal Milan?

Più lonatano dal Milan? Nonostante le voci di mercato, il Bordeaux non si vuole privare di Yacine Adli. Dopo la convocazione contro il Marsiglia, il centrocampista francese classe 2000 è stato convocato per il match contro l’Angers per la terza giornata del campionato francese. Lo si può interpretare come un indizio di mercato che lo allonatana dal Milan o semplice tattica per spingere i rossoneri ad alzare l’offerta?