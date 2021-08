Calciomercato Milan, si allontana Adli: c’è l’offerta del Bayern Monaco

Adli e il Milan sono più lontati, il Bayern che ha presentato un offerta al Tolosa, pronto a cederlo per non perderlo a zero

Cessione alle porte. Amine Adli non resterà a Tolosa. Il talentuoso francese, come annunciato dal presidente Damien Comolli, non rinnoverà il suo contratto e dovrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato. Il Milan, negli ultimi mesi si è dimostrato interessato senza mai affondare il colpo tra richieste troppo alte e indecisione sul se puntare su profili più esperti. Così, sul 21enne di Beziers è piombato con forza il Bayern Monaco: i campioni di Germania sono alla ricerca di un esterno offensivo giovane e hanno già presentato una prima proposta al Tolosa.