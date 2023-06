L’addio di Maldini e Massara ha scosso tutto l’ambiente Milan al tal punto che i bookie quotano le partenze di due big

Tra questi c’è Theo Hernandez, che sui social ha espresso tutta la sua tristezza per l’addio di Maldini. Parole, quelle dell’esterno francese, che mettono in dubbio la sua permanenza a Milano: come riporta Agipronews, i betting analyst offrono infatti a 3 il suo addio nella sessione estiva di calciomercato. Ma Theo non è l’unico che potrebbe fare le valigie: nonostante il rinnovo di contratto, infatti, Rafael Leao rimane nel mirino di diversi club tra cui il Paris Saint Germain, che vede l’arrivo del portoghese in estate a quota 4