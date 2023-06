Berlusconi, un Milan di grandi allenatori: da Sacchi a Ancelotti. L’intuizione di trovare i grandi nomi per la panchina rossonera

Il Milan di Silvio Berlusconi è stato il Milan di grandi campioni e di grandi allenatori. Ognuno a caccia di un trofeo, solo gli ultimi hanno avuto difficoltà a portare grandi successi all’ex Presidente.

Si inizia con Sacchi seguito da Capello. I due più vincenti, rispettivamente con 8 e 9 trofei, trionfatori in campionato e in Europa. Dopo un momento di buio, con Tabarez e il ritorno di Capello, c’è l’arrivo di Carlo Ancelotti: anche in questo caso, scudetti e Champions League. Si chiude con i due scudetti di Allegri e l’ultima coppa: la Supercoppa di Montella nel 2016. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.