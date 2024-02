Adani sicuro: «Pioli? Il suo ciclo al Milan è finito, non c'è futuro. La verità è che...»

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, si è espresso così in merito al futuro di Stefano Pioli che sembra essere lontano dal Milan

Intervenuto a La Domenica Sportiva sulla Rai, Lele Adani non ha alcun dubbio sul futuro di Stefano Pioli, che sarà lontano dalla panchina del Milan. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La verità però è una e la sappiamo benissimo. I 9 risultati utili consecutivi non cambiano il destino di Pioli dal mio punto di vista, che viene totalmente riconfermato con questo risultato negativo. Per me Pioli non sarà sulla panchina del Milan l’anno prossimo. Dal mio punto di vista non c’è futuro. Il ciclo si è esaurito, Pioli è un allenatore che non ha fatto bene, ma benissimo. Per me non è né un equilibratore né un gestore, ma un grande allenatore da campo. Ha fatto molto di più di quello che secondo me doveva fare il Milan, ottenendo risultati sportivi e valorizzando il capitale, il massimo che poteva fare il quinquennio. Ma se è finito il ciclo, va ammesso».